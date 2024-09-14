Сочные арбузы и дыни 14 сентября привезли на ярмарки выходного дня в Краснодаре

Приобрести свежую продукцию кубанских фермеров жители и гости столицы Кубани могут до 15:00 на пяти ярмарках.

Покупателям предложат спелые персики, сливы, дыни, арбузы, виноград, а также другие фрукты и овощи свежего урожая. Кроме того, на ярмарках можно приобрести кондитерские изделия, сухофрукты и мед.

Ярмарки работают на улицах: Архитектора Ишунина, 7/1; Героя Яцкова, 11; Бургасской, 31/1; Одесской, 48 и Восточно-Кругликовской, 26, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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