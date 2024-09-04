На 99 млрд рублей продукции реализовали на рынках и ярмарках Кубани за полгода

В Краснодарском крае работают ярмарки выходного дня, а также придорожные фермерские дворики и социальные ряды.

По данным департамента потребительской сферы Краснодарского края, с января по июнь на кубанских рынках и ярмарках реализовали более 68 тыс. т продукции на 99 млрд рублей. Эта цифра на 6,4% больше, чем годом ранее. Доля рыночно-ярмарочной торговли в рознице составила 6,3%.

«На Кубани создана эффективная рыночно-ярмарочная инфраструктура — это около 1 тыс. объектов почти на 50 тыс. торговых мест. Число ярмарок ежегодно растет. По сравнению с 2023-м их стало больше на 4%», — сообщил глава краевого департамента потребсферы Роман Куринный.

Особенно пользуются популярностью у кубанцев и гостей региона ярмарки выходного дня, которых более 70 в разных муниципалитетах. На ярмарках выходного дня можно купить продукты местных фермеров. При этом цены там на 5-15% ниже, чем в розничных магазинах.

В крае также появился новый формат — винные ярмарки. С начала года провели уже 18 таких ярмарок в различных муниципалитетах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в этом году к лету в Краснодарском крае открылись более 50 летних придорожных ярмарок.