Сочинца осудили на 25 лет за изнасилование и доведение до самоубийства дочери

Приговор в отношении 50-летнего мужчины вынес Центральный районный суд Сочи.

Установили, что с сентября 2017 по февраль 2020 года мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей маленькой дочери. Отец систематически унижал и оскорблял свою дочь. У девочки возникла сильная психотравма и она покончила с собой, выпрыгнув из окна многоэтажки в феврале 2020 года.

Слушания по этому уголовному делу проходили в закрытом режиме. Суд признал мужчину виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней дочери, доведения ее до самоубийства, а также в незаконном хранении наркотиков.

Подсудимому назначили 25 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии особого режима. Приговор пока не вступил в законную силу, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

При осмотре квартиры, в которой жили отец и дочь, следователи нашли метадон в значительном объеме, который мужчина хранил в шкафу среди личных вещей. В качестве дополнительного наказания подсудимому назначили ограничение свободы на три года, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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