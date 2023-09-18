Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Сочинца осудили на 25 лет за изнасилование и доведение до самоубийства дочери

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sochintsa-osudili-na-25-let-za-iznasilovanie-i-dovedenie-do-samoubijstva-docheri
Сочинца осудили на 25 лет за изнасилование и доведение до самоубийства дочери
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приговор в отношении 50-летнего мужчины вынес Центральный районный суд Сочи.

Установили, что с сентября 2017 по февраль 2020 года мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей маленькой дочери. Отец систематически унижал и оскорблял свою дочь. У девочки возникла сильная психотравма и она покончила с собой, выпрыгнув из окна многоэтажки в феврале 2020 года.

Слушания по этому уголовному делу проходили в закрытом режиме. Суд признал мужчину виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней дочери, доведения ее до самоубийства, а также в незаконном хранении наркотиков.

Подсудимому назначили 25 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии особого режима. Приговор пока не вступил в законную силу, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

При осмотре квартиры, в которой жили отец и дочь, следователи нашли метадон в значительном объеме, который мужчина хранил в шкафу среди личных вещей. В качестве дополнительного наказания подсудимому назначили ограничение свободы на три года, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также: обвиняемый в развращении подростка мужчина пытался покончить с собой в суде в Сочи. Инцидент произошел 24 августа в Хостинском районном суде.

Статьи
Пять способов защитить одежду от моли
Пять способов защитить одежду от моли
Забота о мужском здоровье: зачем ходить к урологу?
Забота о мужском здоровье: зачем ходить к урологу?
Дерматолог рассказала, когда маникюр может привести к потере ногтей
Дерматолог рассказала, когда маникюр может привести к потере ногтей
Перловка: чем полезна и кому нельзя
Перловка: чем полезна и кому нельзя
Какой сегодня праздник: что отмечают 18 сентября
Какой сегодня праздник: что отмечают 18 сентября
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях