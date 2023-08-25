Обвиняемый в развращении подростка мужчина пытался покончить с собой в суде в Сочи
Происшествия
25.08.2023 09:59
Инцидент произошел 24 августа в Хостинском районном суде.
По предварительным данным, обвиняемого по делу о развращении подростка доставили в суд на слушание по продлению меры пресечения. В какой-то момент мужчина предпринял попытку покончить с собой и нанес себе травму.
«Инцидент произошел вне судебного заседания. Пострадавшему оказали помощь, его жизни ничего не угрожает», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» источник в правоохранительных органах.
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