Обвиняемый в развращении подростка мужчина пытался покончить с собой в суде в Сочи

Инцидент произошел 24 августа в Хостинском районном суде.

По предварительным данным, обвиняемого по делу о развращении подростка доставили в суд на слушание по продлению меры пресечения. В какой-то момент мужчина предпринял попытку покончить с собой и нанес себе травму.

«Инцидент произошел вне судебного заседания. Пострадавшему оказали помощь, его жизни ничего не угрожает», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» источник в правоохранительных органах.

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