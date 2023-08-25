Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Обвиняемый в развращении подростка мужчина пытался покончить с собой в суде в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/obvinyaemyj-v-razvrashhenii-podrostka-muzhchina-pytalsya-pokonchit-s-soboj-v-sude-sochi
Обвиняемый в развращении подростка мужчина пытался покончить с собой в суде в Сочи
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Инцидент произошел 24 августа в Хостинском районном суде.

По предварительным данным, обвиняемого по делу о развращении подростка доставили в суд на слушание по продлению меры пресечения. В какой-то момент мужчина предпринял попытку покончить с собой и нанес себе травму.

«Инцидент произошел вне судебного заседания. Пострадавшему оказали помощь, его жизни ничего не угрожает», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» источник в правоохранительных органах.

Читайте также: экс-руководителя театра танцев осудили за приставание к ученику во время международного конкурса в Сочи.

Статьи
Орех кола: польза и вред
Орех кола: польза и вред
Легендарный памятник природы: скала Киселева в Туапсинском районе
Легендарный памятник природы: скала Киселева в Туапсинском районе
Семь лучших продуктов против стресса и раздражительности
Семь лучших продуктов против стресса и раздражительности
Пять причин отказаться от белого хлеба
Пять причин отказаться от белого хлеба
Какой сегодня праздник: что отмечают 25 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 25 августа
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях