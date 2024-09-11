Сочинский водоканал откроет корпоративный центр опережающей подготовки

На предприятии по нацпроекту «Производительность труда» разработают стандарт для должности мастера аварийно-восстановительных работ.

Проблему модернизации устаревшей инфраструктуры в Сочи решают на федеральном, краевом и муниципальном уровнях, отметил министр экономики Кубани Алексей Юртаев. По его словам, открытие корпоративного центра опережающей подготовки позволит повысить квалификацию работников, скорость и качество аварийно-восстановительных работ.

Предприятие обслуживает централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения города-курорта и объединяет девять водозаборных комплексов, свыше 1,5 тысяч км сетей водоснабжения и более 700 км сетей водоотведения, 11 комплексов очистных сооружений, 91 канализационно- и 85 водопроводно-насосных станций. В компании заняты свыше 1,8 тыс. сотрудников, обслуживающих более 210 тыс. абонентов, рассказал директор МУП Сочи «Водоканал» Денис Юрковский. Он подчеркнул, что при помощи корпоративного центра можно стандартизировать действия мастера, улучшить качество системы наставничества, а также снизить период адаптации и время допуска к самостоятельной работе новых работников, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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