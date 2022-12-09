Сочинский водоканал может лишить водоотведения квартиры злостных неплательщиков
Общество
09.12.2022 08:48
Не платишь за воду — останешься без канализации. В сочинском водоканале рассказали о новых мерах воздействия на злостных неплательщиков.
Сейчас в городе 55 тыс. должников, за которыми в общей сложности числится несколько сотен миллионов рублей долга. Квартиры таких граждан могут лишить водоотведения. Делать это адресно в многоэтажках позволяют заглушки нового поколения, сделанные из прочного пластика. Такой запорный элемент уберут из трубы только после оплаты счетов. И за эту услугу придется отдать дополнительно 3 тыс. рублей.
С начала года сотрудники водоканала уже взыскали с должников около 50 млн рублей.
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