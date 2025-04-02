Сочинский полицейский вымогал взятку у бизнесмена «за покровительство»

Бывшему сотруднику полиции Сочи предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 27-летний оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Сочи в январе 2025 года предложил предпринимателю, занимающемуся продажей табачной продукции, передать ему 160 тыс. рублей, а в дальнейшем платить по 50 тысяч рублей в месяц. За эти деньги он обещал не привлекать бизнесмена к ответственности при выявлении нарушений, предупреждать о планируемых проверках и оказывать дальнейшее покровительство.

Предприниматель передал полицейскому 160 тыс. рублей, а после обратился в правоохранительные органы. Злоумышленника задержали при получении очередной части взятки.

На бывшего полицейского завели уголовное дело. В настоящее время он находится под стражей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также: МВД проверит инцидент с получением взятки госавтоинспекторами на Кубани.

Подпишись, здесь всегда интересно.