МВД проверит инцидент с получением взятки госавтоинспекторами на Кубани

Информация об инциденте появилась в СМИ днем 1 апреля. По данным издания, госавтоинспекторы попросили взятку у волонтеров, которые гнали машину для участников СВО из Горячего Ключа.

По словам добровольцев, сотрудников Госавтоинспекции не устроили сетка, скрывавшая номера машины, а также негорящие габаритные огни.

Правоохранители якобы предложили способ избежать наказания — заплатить 10 тыс. рублей. Волонтеры съездили в банкомат и привезли деньги, пишет издание.

«По данному факту сотрудники собственной безопасности регионального Главка зарегистрировали проведение служебной проверки. В настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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