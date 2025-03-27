Бывшего замначальника таможенного поста в Туапсе обвиняют в получении взятки

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю и отдела по противодействию коррупции Краснодарской таможни.

В Туапсе 51-летнему экс-заместителю начальника таможенного поста предъявили обвинение в получении взятки в крупном размере.

По версии следствия, в августе 2024 года к фигуранту обратился экспедитор логистической компании. Мужчина попросил за деньги ускорить оформление таможенного транзита автомобилей иностранного производства.

Бывший сотрудник таможни согласился. За каждый ускоренный выпуск легкового автомобиля он установил сумму в 3 тыс. рублей, за ускоренный выпуск автовоза — 5 тыс. В результате с августа по октябрь обвиняемый незаконно получил более 190 тыс. рублей.

Экспедитор логистической компании обвиняется в даче взятки в крупном размере.

В рамках расследования по месту жительства и работы фигуранта провели обыски, изъяли документы и другие предметы, которые имеют значение для следствия. Во время допроса обвиняемый признал вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего.

«По уголовному делу продолжаются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.

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