Бывшего замначальника таможенного поста в Туапсе обвиняют в получении взятки
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю и отдела по противодействию коррупции Краснодарской таможни.
В Туапсе 51-летнему экс-заместителю начальника таможенного поста предъявили обвинение в получении взятки в крупном размере.
По версии следствия, в августе 2024 года к фигуранту обратился экспедитор логистической компании. Мужчина попросил за деньги ускорить оформление таможенного транзита автомобилей иностранного производства.
Бывший сотрудник таможни согласился. За каждый ускоренный выпуск легкового автомобиля он установил сумму в 3 тыс. рублей, за ускоренный выпуск автовоза — 5 тыс. В результате с августа по октябрь обвиняемый незаконно получил более 190 тыс. рублей.
Экспедитор логистической компании обвиняется в даче взятки в крупном размере.
В рамках расследования по месту жительства и работы фигуранта провели обыски, изъяли документы и другие предметы, которые имеют значение для следствия. Во время допроса обвиняемый признал вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего.
«По уголовному делу продолжаются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.
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