Сочинский педагог представит Кубань на конкурсе «Учитель года России»

В Саратове 21 сентября начинается юбилейный 35 Всероссийский конкурс «Учитель года России». Среди 90 лучших педагогов РФ — учитель математики школы № 19 Сочи Анастасия Ферафонтова.

Анастасия Ферафонтова видит свою задачу в том, чтобы вдохновить каждого ребенка на новые цели и успех, отметила министр образования, науки и молодежной политики Кубани Елена Воробьева. По ее словам, дети любят учительницу за доброту, чувство юмора, тактичность и творческий подход к своему предмету.

«Анастасия Юрьевна и в школе продолжает учиться — прошла три курса дополнительного профессионального образования и считает необходимым развиваться дальше», — добавила она.

Финал конкурса пройдет в двух регионах. Первый тур проведут на базе гимназии «Авиатор» в Саратове. Там педагоги поучаствуют в испытании «Урок». «Педагогическое интервью» пройдет в Историческом парке «Россия — моя история».

Второй тур пройдет в Московской области на базе областной гимназии имени Е. М. Примакова. В трех конкурсных испытаниях «Мастер-класс», «Брифинг» и «Блиц-турнир» поучаствуют 20 лауреатов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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