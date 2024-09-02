Кубань на четвертом месте в России по количеству вакансий для учителей

Накануне учебного года спрос на учителей вырос. Сейчас выставили порядка 3,8 тыс. предложений. Школы ждут выпускников педагогических вузов. Край готов оказать им поддержку.

Елена Королева с детства мечтала преподавать. Окончила школу № 10 в станице Советской и, получив специальность, вернулась на родную землю. В этом учебном сезоне она набирает свой первый класс.

«Очень страшно, но у меня хорошая поддержка — это и родители, и муж, моя семья. У нас хорошая поддержка, прекрасные наставники, поэтому все будет хорошо», — делится учитель начальных классов МОБУ СОШ № 10 станицы Советской Елена Королева.

Королева не единственный молодой педагог. Вместе с ней делиться знаниями пришли еще четверо новых специалистов. Многие выпускники этой школы.

«Основная причина моего прихода сюда — это руководство и мои учителя, сейчас это мои коллеги, это очень радует. Я понимаю, что с такими коллегами не страшны никакие проблемы», — говорит учитель географии МОБУ СОШ № 10 станицы Советской Олег Гордеев.

«Мне нравится работать с детьми, учить чему-то новому и учиться вместе с ними. В сельскую местность пошла потому, что хочется именно развивать образование в сельской местности, помогать в этом родной школе», — рассказывает учитель начальных классов МОБУ СОШ № 10 станицы Советской Кристина Таскина.

Сейчас в крае работает около 37 тыс. учителей, несколько тысяч из них — молодые специалисты. Дети охотно встречают новых преподавателей, которые полны энергии и креатива. Опытный педсостав готов всецело помогать. Взамен просят немного.

«Новых идей, новой энергетики. Мы будем учиться у них, они у нас, чтобы они завлекли детей своей молодостью, привлекли их к учебе, работали с молодежью на благо нашей станицы», — отмечает директор МОБУ СОШ № 10 станицы Советской Светлана Таскина.

Для привлечения кадров в поселки и станицы на Кубани с 2020 года работает федеральный проект «Земский учитель», по которому молодые преподаватели могут получить 1 млн рублей при условии, что они отработают пять лет в сельской местности. Помогают и с жильем. В крае воспользовались поддержкой уже более 300 человек. Поучаствовать в программе можно будет до 2030 года.

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