Почти 3,8 тыс. педагогов не хватает в школах Краснодарского края

Количество вакансий в сфере науки и образования в России в этом году выросло на 16%.

Всего с начала года по конец августа работодатели опубликовали более 75,6 тыс. вакансий для учителей. Из них около 5% из Краснодарского края — около 3,8 тыс. вакансий.

Также педагогов активно ищут в Москве — 19%, Санкт-Петербурге — 12%, Московской области — 6%, а также в Татарстане и Свердловской области — по 4%. В Северной Осетии за год количество вакансий увеличилось почти в три раза, в Адыгее — в 2,1 раза.

Учительская зарплата за год в Краснодарском крае выросла примерно на 16%, однако при этом регион входит в антирейтинг по зарплатам — 40,4 тыс. рублей против 41,9 тыс. в целом по стране. В основном требуются педагоги с опытом от 1 года до 3 лет — таких вакансий почти половина.

Большая часть вакансий — в онлайн-школах и центрах дополнительного образования. Предложения в общеобразовательных учреждения встречаются реже, но накануне учебного года спрос резко вырос и в них.

Чаще всего ищут педагогов по английскому — 12% вакансий, математике — 11%, а также учителя начальных классов и русского языка — по 6%, сообщает пресс-служба hh.ru Юг.

Нехватка учителей в Краснодарском крае растет в соотношении с увеличением количества населения, а также прироста учащихся. На Кубани одно из самых больших количеств школ, для которых регулярно требуются учителя.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в новом учебном году в школы Кубани пойдут 76 тыс. первоклассников.