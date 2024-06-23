Сочинский парк «Ривьера» вошел в Книгу рекордов России

В парке «Ривьера» 23 июня установили национальный рекорд по массовой медитации.

С помощью прямой трансляции проект объединил несколько городов России, в том числе Москву, Казань, Омск, Томск. В общей сложности в массовой медитации приняли участие свыше 1,6 тыс. человек.

«В Сочи локация была организована в нашем уникальном розарии муниципального парка «Ривьера», зеленый фонд которого постоянно пополняется. Здесь более 33 сортов роз, адаптированных под климат курорта. Осенью их дополнили 1 тыс. кустов лаванды и самшита. Общее количество растений в этой зоне превышает 7 тысяч. В розарии еженедельно проходят мероприятия для жителей и гостей курорта, в том числе популяризирующие физическую культуру и спорт. Сама природа дарит здоровье посетителям парка», — сказал глава департамента по охране окружающей среды администрации Сочи Александр Гиньковский.

В этом году в парке «Ривьера» создали семь новых зеленых зон, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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