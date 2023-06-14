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Сочинский нацпарк закрыл туристические маршруты из-за резкого подъема воды в горных реках

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sochinskij-natspark-zakryl-turisticheskie-marshruty-iz-za-rezkogo-podema-vody-v-gornyh-rekah
Сочинский нацпарк закрыл туристические маршруты из-за резкого подъема воды в горных реках
Фото пресс-службы Сочинского нацпарка

Утром 14 июня на курорт обрушился сильный дождь. Вода в горных реках резко поднялась, а в некоторых местах вышла из берегов.

Из-за выпадения большого количества осадков Сочинский нацпарк временно закрыл посещение туристических маршрутов:

  • Агурское ущелье и водопады»;
  • «Ажек»;
  • Змейковские водопады»;
  • «Орлиные скалы».

«Экскурсионное посещение рекреационных объектов откроется после улучшения погодных условий», — говорится в сообщении пресс-службы Сочинского национального парка.

Читайте также: пляжи Сочи временно закрыли из-за сильных дождей. Об этом 14 июня сообщил глава города-курорта Алексей Копайгородский.

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