Сочинский нацпарк закрыл туристические маршруты из-за резкого подъема воды в горных реках

Утром 14 июня на курорт обрушился сильный дождь. Вода в горных реках резко поднялась, а в некоторых местах вышла из берегов.

Из-за выпадения большого количества осадков Сочинский нацпарк временно закрыл посещение туристических маршрутов:

Агурское ущелье и водопады»;

«Ажек»;

Змейковские водопады»;

«Орлиные скалы».

«Экскурсионное посещение рекреационных объектов откроется после улучшения погодных условий», — говорится в сообщении пресс-службы Сочинского национального парка.

Читайте также: пляжи Сочи временно закрыли из-за сильных дождей. Об этом 14 июня сообщил глава города-курорта Алексей Копайгородский.