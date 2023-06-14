Сочинский нацпарк закрыл туристические маршруты из-за резкого подъема воды в горных реках
Общество
14.06.2023 11:31
Утром 14 июня на курорт обрушился сильный дождь. Вода в горных реках резко поднялась, а в некоторых местах вышла из берегов.
Из-за выпадения большого количества осадков Сочинский нацпарк временно закрыл посещение туристических маршрутов:
- Агурское ущелье и водопады»;
- «Ажек»;
- Змейковские водопады»;
- «Орлиные скалы».
«Экскурсионное посещение рекреационных объектов откроется после улучшения погодных условий», — говорится в сообщении пресс-службы Сочинского национального парка.
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