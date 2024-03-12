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Сочинский нацпарк вновь обязали сохранить башню на горе Большой Ахун

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sochinskij-natspark-vnov-obyazali-sohranit-bashnyu-na-gore-bolshoj-ahun
Сочинский нацпарк вновь обязали сохранить башню на горе Большой Ахун
Фото пресс-службы ФГБУ "Сочинский национальный парк"

Решение обязать Сочинский нацпарк обеспечить сохранность объекта культурного наследия федерального значения оставил в силе 15 апелляционный суд.

Согласно материалам дела, в 2016 году администрация края издала приказ об утверждении охранного обязательства на объекте культурного наследия федерального значения «Башня на горе Большой Ахун». Для объекта предусматривались ремонт и реставрация, а также приспособление памятника для использования и усиление строительных конструкций.

В 2021 году стало известно, что работы на объекте так и не завершили, управление госохраны ОКН администрации края направилось в суд. Арбитражный суд региона удовлетворил иск, Сочинский нацпарк обязали в течение года после вступления решения в силу принять меры по сохранению памятника, сообщает «РБК Краснодар».

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