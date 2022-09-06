Сочинский нацпарк с начала туристического сезона посетили 1 млн гостей

Фото пресс-службы Сочинского нацпарка

В этом году в высокий сезон в Сочи отмечается повышенная активность туристов, приезжающих из всех регионов страны.

Особое внимание приковано к туробъектам Сочинского национального парка. Недавно в природном комплексе «33 водопада» в Головинском лесничестве состоялась встреча юбилейного туриста. Миллионного посетителя нацпарка определили с помощью лотереи, которую провели среди гостей, прибывших посетить природный комплекс. В результате, миллионным туристом Сочинского нацпарка стала Анастасия Кучекова, которая приехала из Волгограда.

Комплекс водопадов выбрали не случайно для чествования юбилейного туриста, так как по данным опроса он находится на третьем месте по популярности среди экскурсионных маршрутов Сочи после парка «Дендрарий» и смотровой башни на горе Большой Ахун.

До конца 2022 года нацпарк планирует принять более 2 млн гостей. Например, в 2021 году парк посетили 1,5 млн туристов, сообщает пресс-служба Сочинского национального парка.

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