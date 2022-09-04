В Сочинском нацпарке восстановили природный комплекс «33 водопада»
В конце июня из-за сильных дождей на территории комплекса были повреждены настилы, мосты и элементы благоустройства.
Сейчас работы по восстановлению и обновлению завершили.
«Парк желает гостям и жителям города Сочи хороших и приятных выходных и приглашает посетить обновленный и восстановленный после наводнения обустроенный природный комплекс «33 водопада». В этом летнем сезоне любимый многими туристический объект занимает третье место по посещаемости после парка «Дендрарий» и Смотровой Башни на горе Большой Ахун», — сообщили в пресс-службе парка.
При этом туристам напомнили, что на маршрутах нельзя разводить костры, необходимо соблюдать меры пожарной безопасности и обязательно выносить за собой мусор.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», туристический маршрут «33 водопада» находится в горах Лазаревского района. Он больше всего пострадал из-за разгула стихии. После сильных осадков горные реки вышли из берегов и повредили туристические и коммерческие объекты.
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