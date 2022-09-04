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В Сочинском нацпарке восстановили природный комплекс «33 водопада»

Общество
04.09.2022 16:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochinskom-natsparke-vosstanovili-prirodnyj-kompleks-33-vodopada
В Сочинском нацпарке восстановили природный комплекс «33 водопада»
Фото пресс-службы Сочинского нацпарка

В конце июня из-за сильных дождей на территории комплекса были повреждены настилы, мосты и элементы благоустройства.

Сейчас работы по восстановлению и обновлению завершили.

«Парк желает гостям и жителям города Сочи хороших и приятных выходных и приглашает посетить обновленный и восстановленный после наводнения обустроенный природный комплекс «33 водопада». В этом летнем сезоне любимый многими туристический объект занимает третье место по посещаемости после парка «Дендрарий» и Смотровой Башни на горе Большой Ахун», — сообщили в пресс-службе парка.

При этом туристам напомнили, что на маршрутах нельзя разводить костры, необходимо соблюдать меры пожарной безопасности и обязательно выносить за собой мусор.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», туристический маршрут «33 водопада» находится в горах Лазаревского района. Он больше всего пострадал из-за разгула стихии. После сильных осадков горные реки вышли из берегов и повредили туристические и коммерческие объекты.

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