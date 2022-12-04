Сочинский национальный парк с начала года посетили свыше 1,7 млн туристов
Общество
04.12.2022 16:52
Сочинский нацпарк занимает второе место по посещаемости среди особо охраняемых природных территорий РФ. Об этом сообщили на «Всероссийском съезде директоров ФГБУ ООПТ» в Москве.
По данным Минприроды, нацпарк в течение пяти лет находится в топе лидеров ООПТ страны по посещаемости. Он находится на второй строчке после нацпарка «Кисловодский» в Ставропольском крае.
Всего с начала года Сочинский национальный парк посетили более 1,7 млн туристов, сообщает пресс-служба Сочинского нацпарка.
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