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Сочинский национальный парк с начала года посетили свыше 1,7 млн туристов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sochinskij-natsionalnyj-park-s-nachala-goda-posetili-svyshe-1-7-mln-turistov
Сочинский национальный парк с начала года посетили свыше 1,7 млн туристов
Фото пресс-службы нацпарка Сочи

Сочинский нацпарк занимает второе место по посещаемости среди особо охраняемых природных территорий РФ. Об этом сообщили на «Всероссийском съезде директоров ФГБУ ООПТ» в Москве.

По данным Минприроды, нацпарк в течение пяти лет находится в топе лидеров ООПТ страны по посещаемости. Он находится на второй строчке после нацпарка «Кисловодский» в Ставропольском крае.

Всего с начала года Сочинский национальный парк посетили более 1,7 млн туристов, сообщает пресс-служба Сочинского нацпарка.

Читайте также: популярные туробъекты Сочинского нацпарка будут работать во время зимнего курортного сезона.

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