Сочинский морской порт планируют сдать в аренду на 49 лет

Информация об этом появилась на специализированном портале по продаже государственного имущества «ГИС Торги».

ФГУП «Росморпорт» объявил о проведении открытого аукциона по аренде морского порта, расположенного в Центральном районе Сочи. Год аренды объекта оценили в 25 млн 692 тыс. рублей с учетом НДС.

В состав лота входят: гавань для больших круизных судов с оградительными сооружениями, международный центр перевозок, берегоукрепление откосного типа протяженностью 460 метров.

Транспортный объект, находящийся в федеральной собственности, можно будет арендовать на срок до 49 лет. Аукцион планируют провести 12 марта в Москве.

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