Во время визита российской делегации в Китай сочинский институт РУДН подписал соглашения о сотрудничестве с образовательными учреждениями страны.

Обе стороны договорились об обмене опытом по программам среднего профессионального образования «Поварское дело» и «Информационные технологии». Китайская сторона также выразила интерес к обучению студентов вузов по направлениям «История» и «Филология». В ближайшее время в РУДН откроется подготовительный факультет для иностранных студентов, преимущественно из Китая.

«Сочинский институт РУДН произвел очень хорошее впечатление. Нет никаких препятствий для сотрудничества между учебными заведениями. Россия и Китай — дружественные страны. Мы хорошо относимся к России и хотим развивать перспективные направления сотрудничества», — заявила председатель наблюдательного совета Чунцинского профессионально-технического университета мехатроники Ченг Шумин.

Особый интерес у сочинской делегации вызвал опыт китайских коллег в области обучения управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

За несколько дней представители Краснодарского края посетили шесть образовательных учреждений Китая, включая школы, колледжи и университеты, обучающие по направлениям от мехатроники до электрической инженерии.

«Они открывают перед нами двери, хотя мы знаем, что средние профессиональные заведения Китая очень закрыты. Но позиция, озвученная нашими лидерами государств Владимиром Путиным и Си Цзиньпином на сближение курса двух стран, сейчас в полной мере реализуется», — отметил директор сочинского института РУДН Игорь Петенко.

Во время поездки делегация из Сочи также посетила Российский культурный центр Россотрудничества в Пекине. В рамках предстоящих перекрестных Годов образования Китая и России 2026-2027 годов достигнуты договоренности об участии сочинского института РУДН в проектах Центра.

Читайте также: в России ввели безвизовый режим для граждан КНР.

Подпишись, здесь всегда интересно.