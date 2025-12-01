В России ввели безвизовый режим для граждан КНР

Президент Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде в Россию для граждан Китайской Народной Республики.

Согласно документу, безвизовый режим будет действовать до 14 сентября 2026 года с учетом принципа взаимности.

«Граждане Китайской Народной Республики в праве осуществлять в Россию и пребывать в России не более 30 дней с гостевым или деловым визитом, в качестве туристов, для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях», — говорится в документе.

При этом граждане Китая также могут осуществлять транзитный проезд или выезжать из России без оформления виз. При себе им необходимо иметь обычный паспорт гражданина КНР.

Безвизовый режим не распространяется на тех, кто едет в Россию работать или учиться. В том числе, на водителей, осуществляющих международные автомобильные перевозки, и членов экипажей транспортных средств. Указ вступил в силу 1 декабря.

Читайте также: Китай в сентябре 2025 года ввел пробный безвизовый режим до 30 дней для россиян. Он будет действовать до 14 сентября 2026 года.

