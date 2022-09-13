Сочинские яхтсмены отметили 85-летие Краснодарского края морским парадом

Фото пресс-службы мэрии Сочи

Яхты вышли из Морского порта и с поднятыми флагами прошли вдоль Приморской набережной.

Жители и гости Сочи могли наблюдать за праздничным парадом в относительной близости — с причалов и пляжей. Маломерные суда прошли всего в километре от берега. Мероприятие поддержала Ассоциация морских перевозчиков и пассажиров города-курорта.

Также 13 сентября в Сочи состоятся праздничные мото- и автопробеги. Они, как и парад яхт, приурочены к юбилею Краснодарского края. Всего на курорте проходит около 30 массовых мероприятий. Они состоятся во все всех районах и завершатся в 22:00, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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