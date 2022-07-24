Сочинка Маргарита Симоньян дала советы, что делать при бушующей стихии на курорте

Маргарита Симоньян. Фото instagram.com/_m_simonyan_

Журналист, главный редактор телеканала RT, уроженка Краснодарского края Маргарита Симоньян после сильнейшего ливня в Сочи напомнила, что этот город — субтропический. И резкая, кратковременная, но мощная непогода — такая же особенность Сочи, как пальмы, хурма и тепло.

«Сейчас выступлю не как синоптик, не как спасатель, а как местный обыватель. Сочи — город субтропический. Собственно, это единственные настоящие субтропики в нашей стране. В связи с чем в Сочи бывает непогода. Смерчи, ливни, грозы, отключения электричества, подтопления, залитые дороги, — так бывало всегда, сколько я себя помню. <…> То есть все картинки, которые мы видим сейчас из Сочи, — это как молнии летом или снегопад зимой в Москве. К сожалению, как от молний в Москве, так и от непогоды в Сочи, люди могут погибнуть», — написала Симоньян в Telegram.

Поэтому журналист предложила запомнить несколько правил, проверенные опытом местного жителя Сочи:

Если внезапно на фоне чистого неба поднялся сильный ветер — скорее всего очень скоро грянет мощнейшая гроза — не сидите на пляже или в кафешке, уходите в закрытое капитальное строение.

Если от разряда молнии до грохота грома проходит буквально секунда, то гроза уже над вами и в здание надо не уходить, а бежать.

Если начался сильный ливень, а вы в машине и до дома еще далеко, припаркуйте ее и опять же уходите в безопасное строение.

В случае любой непогоды — немедленно уйдите от воды. Не только от моря, но и от рек. Все самые безобидные речки в Сочи — горные, и они могут подняться до уровня непреодолимого бурного потока, несущего вырванные с корнями деревья и убийственные камни, за минуты.

Если вы видите над морем симпатичный столбик, похожий на опенок на длинной ножке, который так хочется поснимать, — это смерч. Уходите.

Симоньян отметила, что так бывает редко, но регулярно — то есть каждое лето, и не только.

«Ваш двухнедельный отпуск, скорее всего, будет солнечным раем, но вы можете застать один день бушующего ада. Пожалуйста, берегите себя», — подытожила журналист.

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