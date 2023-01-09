Сочи занял второе место среди популярных направлений для экскурсионного отдыха всей семьей в январе
Общество
09.01.2023 09:22
Российский сервис бронирования определил самые популярные направления для семейного экскурсионного отдыха.
Первое место заняла Москва — 13% бронирований. В столицу после Нового года семьи приезжают в среднем на 3 дня. Средняя цена за ночь — 5,5 тыс. рублей.
На втором месте находится Сочи — 12%. Средняя продолжительность поездки на курорт Кубани — 5 ночей, средняя цена номера — 4,6 тыс. рублей.
На третьем месте Санкт-Петербург — 11% бронирований. Туда семьи едут в основном на 4 дня. Цена номера составляет 5,7 тыс. рублей.
Также в десятку вошли Казань, Кисловодск, Нижний Новгород, Тюмень, Петрозаводск, Ялта и Калининград, сообщает пресс-служба Tvil.ru.
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