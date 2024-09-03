Сочи занял шестое место в рейтинге городов России по индексу IQ

Рейтинг городов РФ по индексу IQ 2 сентября опубликовал Минстрой РФ.

В списке 63 крупных российских городов Сочи с 83,49 баллами получил шестое место. Новороссийск, набравший 75,93 балла, — 11 место. Краснодар с 63,32 баллами оказался на 22 месте.

В рейтинге крупных городов первое место по индексу IQ получила Тюмень, у нее 118,92 баллов. Второе место — у Владивостока с 110,51 баллами. Закрыл тройку лидеров Севастополь, у него 106,62 балла.

Среди больших российских городов Армавир занял 60 место, у него 53,8 балла. Майкоп —на 68-м месте, его индекс — 44,43 балла.

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