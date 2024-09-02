Краснодарский край занял 62-е место в рейтинге регионов по высоким зарплатам

Эксперты провели исследование и составили третий ежегодный рейтинг регионов РФ по высоким зарплатам.

В целом по РФ средняя зарплата за 2023 год выросла на 14,5% — до 74,8 тыс. рублей. Во втором квартале текущего года она уже составила 86,5 тыс. рублей. В исследовании рассмотрели долю работников, получающих зарплату выше среднероссийской с учетом различий в региональных ценах.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ненецкий, Чукотский автономные округа и Магаданская область. В этих субъектах от 65,8% до 53,3% работников получают зарплату выше среднероссийской. Также в первую десятку рейтинга вошли Москва (45,7%), Сахалинская область (45,4%), Санкт-Петербург (44,1%), Республика Саха (Якутия) (41,7%) и Иркутская область (39,3%).

Краснодарский край занял в рейтинге 62-е место. Доля работников, которые получают зарплату выше общероссийского на Кубани составляет 16,8%, при этом доля сотрудников с зарплатой выше двух средних по стране — 4,5%. Для сравнения, в Москве второй показатель составляет 16,0%. Согласно исследованию, в России около 11% работников получают больше двух среднероссийских зарплат, сообщает РИА «Новости».

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