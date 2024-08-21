До 64 тыс. рублей выросла средняя зарплата в Краснодарском крае

На Кубани второй год подряд фиксируют высокие темпы роста зарплат, отметил глава минэкономики региона Алексей Юртаев.

По словам министра, среднемесячная зарплата в крае уже превысила 64 тыс. рублей. Это на 20% больше, чем зафиксировали в первом полугодии прошлого года.

«Это служит подтверждением стабильного экономического роста и повышения качества жизни населения. Увеличение реальных доходов населения способствует росту потребительской активности, что создает новые возможности для бизнеса», — сказал Алексей Юртаев.

Глава ведомства добавил, что высокие темпы роста зарплат отмечают в таких сферах, как сельское хозяйство, строительство, промышленность, IT-разработки и другие.

Сейчас на Кубани самую высокую заработную плату получают специалисты в сфере разработки компьютерного ПО — более 170 тыс. рублей. В тройку также вошли работники морского, воздушного и трубопроводного транспорта — от 130 тыс. до 150 тыс. рублей, а также эксперты финансовой и страховой деятельности — в среднем 125 тыс. рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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