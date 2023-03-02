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Сочи занял первое место в рейтинге направлений, которые выбрали женщины для турпоездок в марте

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sochi-zanyal-pervoe-mesto-v-rejtinge-napravlenij-kotorye-vybrali-zhenshhiny-dlya-turpoezdok-v-marte
Сочи занял первое место в рейтинге направлений, которые выбрали женщины для турпоездок в марте
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru выяснил самые популярные направления, которые в марте выбирают женщины для путешествия.

Список возглавил Сочи. На долю курорта пришелся 21% всех бронирований марта, сделанных женщинами. Средняя продолжительность поездки в Сочи — 6 дней, средняя цена за сутки составляет 1,9 тыс. рублей.

На втором месте — Санкт-Петербург с 17% бронирований. На третьем месте находится Москва — 8% бронирований.

Краснодар и Красная Поляна занимают 9 и 10 места в рейтинге женских путешествий в марте, сообщает пресс-служба Tvil.ru.

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