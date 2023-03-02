Сочи занял первое место в рейтинге направлений, которые выбрали женщины для турпоездок в марте
Общество
02.03.2023 08:18
Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru выяснил самые популярные направления, которые в марте выбирают женщины для путешествия.
Список возглавил Сочи. На долю курорта пришелся 21% всех бронирований марта, сделанных женщинами. Средняя продолжительность поездки в Сочи — 6 дней, средняя цена за сутки составляет 1,9 тыс. рублей.
На втором месте — Санкт-Петербург с 17% бронирований. На третьем месте находится Москва — 8% бронирований.
Краснодар и Красная Поляна занимают 9 и 10 места в рейтинге женских путешествий в марте, сообщает пресс-служба Tvil.ru.
Читайте также: эксперты выяснили, на каких сервисах российские туристы бронируют отели после ухода Booking.com.
Популярные новости
- В Краснодарском крае пассажирский поезд наехал на мужчину, отрезав ему ногу
- Парк «Краснодар» в Minecraft выставили на продажу за 1 млн рублей
- СК выясняет обстоятельства атаки украинскими беспилотниками объектов на Кубани и в Адыгее
- Из-за короткого замыкания из детского сада в Крымске эвакуировали 10 детей и 5 воспитателей
- Нелегальную свалку ликвидируют в поселке Белозерном под Краснодаром
- В Краснодаре строители избили коллегу стулом, изрезали ножом и прижгли утюгом