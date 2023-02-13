Эксперты выяснили, на каких сервисах российские туристы бронируют отели после ухода Booking.com

Аналитики МТС Travel провели исследование и проанализировали данные о трафике на 75 популярных платформах для бронирования жилья и билетов, чтобы выяснить, где россияне бронируют жилье после ухода из России агрегаторов Booking.com, Trivago, Airbnb и других.

На первом месте находится агрегатор «Суточно.ру». Число запросов от уникальных пользователей там выросло в 4,5 раза по сравнению с 2021 годом. Вторым стал сервис Bronevik.com — за 2022 год его аудитория увеличилась в 4,3 раза. Третье место занял сервис Ostrovok.ru, у него количество новых посетителей выросло в 3,5 раза. Далее следуют сайты туроператоров «Дельфин» и Tez Tour.

При этом, у ушедших из России сервисов Trivago, Airbnb и Skyscanner число пользователе из России уменьшилось. У Trivago — на 67%, у Agoda — на 63%, у Skyscanner — на 38%, у Booking.com — на 30%.

При этом Booking.com остается в списке популярных ресурсов для организации путешествий у россиян. Им пользуются для поиска информации и отзывов об отелях. Для этих целей россияне также пользуются сервисами Tripadviser, Tutu.ru, агрегаторами Яндекс.Путешествия и Aviasales. В 2022 году аудитория этих сайтов увеличилась на 11%. Покупать билеты на самолет в прошлом году жители России предпочитали на сайте Aerotur — им пользовались на 43% чаще, пишет портал «Турпром».

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