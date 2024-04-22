Сочи занял 91 место в России по доходности недвижимости, Краснодар — 71

Эксперты составил рейтинг из 100 крупнейших городов России по доходности вложений в покупку недвижимости, рассчитав в процентах среднегодовую доходность инвестиций за три года.

Первое место рейтинга занял Норильск с показателем 28,9%, на втором месте Горно-Алтайск — 23,9%, на третьем месте Таганрог — 23,8%. В число лидеров также вошли Челябинск — 22,2%, Владикавказ — 21,6% и Салехард — 21,2%.

Новороссийск на 20 месте — 17,2%, Краснодар на 72 месте — 9,3%, Сочи на 91 месте — 4,4%. Майкоп на 13 месте — 18%, Ростов-на-Дону на 28 месте — 15,5%, Ставрополь на 44 месте — 12,9%.

Последние места рейтинга по доходности недвижимости в России заняли: Южно-Сахалинск с показателем -2,2%, Москва — 1,2%, Хабаровск и Ханты-Мансийск — по 3%, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: цены на жилье в новостройках Краснодара за год выросли на 27%. Стоимость недвижимости на первичном рынке в краевой столице продолжает стабильно увеличиваться. В первом квартале 2024 года цены на жилье подросли на 0,3% или на 489 рублей за 1 кв. метр.