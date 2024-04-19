Цены на жилье в новостройках Краснодара за год выросли на 27%

Стоимость недвижимости на первичном рынке в краевой столице продолжает стабильно увеличиваться. В первом квартале 2024 года цены на жилье подросли на 0,3% или на 489 рублей за 1 кв. метр.

По данным на март текущего года, средняя стоимость 1 кв. метра в новостройках Краснодара составила 161,9 тыс. рублей. Это на 27% больше, чем в марте прошлого года.

При этом с марта 2020 года цены на квартиры в новостройках Краснодара выросли более, чем в два раза. В допандемийный период 1 кв. метр стоил 70,4 тыс. рублей, сообщил специалист по недвижимости Александр Мирошниченко.

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