Сочи занял 7 место в рейтинге городов РФ с самым эффективным управлением
Рейтинг российских городов по эффективности управления в 2022 году составили эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций.
Городом с самым эффективным управлением признали Тюмень. На втором месте Салехард, на третьем — Казань. Сочи занял 7 место рейтинга.
Ростов-на-Дону оказался на 5 месте рейтинга. Последние три места заняли Улан-Уде, Архангельск и Биробиджан.
По мнению главы АПЭК Дмитрия Орлова, исследование продемонстрировало положительную динамику эффективности управления городов по сравнению с прошлым годом. Он уверен, что в этом году власти городов смогли повысить качество своей работы в новых социально-экономических условиях, пишут «Известия».
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