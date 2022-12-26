Сочи занял 7 место в рейтинге городов РФ с самым эффективным управлением

Рейтинг российских городов по эффективности управления в 2022 году составили эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций.

Городом с самым эффективным управлением признали Тюмень. На втором месте Салехард, на третьем — Казань. Сочи занял 7 место рейтинга.

Ростов-на-Дону оказался на 5 месте рейтинга. Последние три места заняли Улан-Уде, Архангельск и Биробиджан.

По мнению главы АПЭК Дмитрия Орлова, исследование продемонстрировало положительную динамику эффективности управления городов по сравнению с прошлым годом. Он уверен, что в этом году власти городов смогли повысить качество своей работы в новых социально-экономических условиях, пишут «Известия».

Читайте также: Краснодарский край занял 11 место в рейтинге регионов РФ по качеству жизни в 2022 году. В исследовании учли сразу несколько факторов: рынок труда, социально-экономическое положение населения, приверженность жителей к ЗОЖ, научно-техническое развитие и материальное благополучие населения.