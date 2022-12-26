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Краснодарский край занял 11 место в рейтинге регионов РФ по качеству жизни в 2022 году

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-kraj-zanyal-11-mesto-v-rejtinge-regionov-rf-po-kachestvu-zhizni-v-2022-godu
Краснодарский край занял 11 место в рейтинге регионов РФ по качеству жизни в 2022 году
Фото пресс-службы администрации Сочи

Эксперты составили итоговый рейтинг российских регионов в уходящем году. В своем исследовании они учли сразу несколько факторов: качество жизни, рынок труда, социально-экономическое положение населения, приверженность жителей к ЗОЖ, научно-техническое развитие и материальное благополучие населения.

Самым лучшим регионом страны в 2022 году ожидаемо признали Москву — 83,6 балла. На втором месте Санкт-Петербург — 81,7 балла, на третьем Московская область — 73,1 балла. Четвертое место у Татарстана — 68,1 балла, на пятом месте Ханты-Мансийский автономный округ-Югра — 64 балла, на шестом Ямало-Ненецкий автономный округ — 61,9 балла.

Краснодарский край занял 11 место рейтинга, набрав 59,2 балла. Ростовская область на 15 месте с 57,7 балла, Ставропольский край на 35 месте с 49,3 балла, Крым на 69 месте с 40,2.

Последние места рейтинга регионов по качеству жизни заняли Тыва — 21,4 балла, Еврейская автономная область — 22,8 балла, Ингушетия — 23,5 балла и Карачаево-Черкессия — 26,3, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: в рейтинге самых пьющих регионов России 14 место занял Краснодарский край. При составлении рейтинга учитывались шесть основных критериев: смертность от отравления спиртным, число больных, состоящих на учете с диагнозом алкоголизм, алкогольные психозы, число преступлений, совершенных в состоянии опьянения.

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