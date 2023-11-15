Сочи встретил 7-миллионного туриста

Им стал житель Москвы, который приехал на отдых в одну из здравниц Лазаревского района вместе с супругой и двумя детьми.

«Сейчас в Сочи одновременно отдыхают около 150 тыс. человек. Санатории и гостиницы загружены более чем на 70%», — написал в Telegram мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Он отметил, что аномально теплая для осени погода привлекла на курорт в бархатный сезон больше туристов, чем ожидалось. Власти Сочи рассчитывают, что по числу отдыхающих в этом году удастся установить новый рекорд — 7,6 млн человек. Это на 5% больше, чем в прошлом году.

Повышенный туристический поток в Сочи ожидается и в начале следующего года. На новогодние праздники уже забронировали 55% номеров в Красной Поляне и Эстосадке, а также 46% на побережье.

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