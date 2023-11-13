Двукратный рост потока туристов из-за границы зафиксировали в Сочи

Летний сезон на курорте «Роза Хутор» стартовал 28 апреля и завершился 7 ноября.

За это время курорт посетили около 1 млн гостей. В прошлом году показатель был на 25% меньше — 806 тыс. человек. Курорт также принял 2,8 тыс. туристов из 62 стран мира — вдвое больше, чем в прошлом году.

На страны СНГ приходится 45% иностранных гостей, на государства Персидского залива — 43%. Еще 7% гостей из стран Европы, 3% — из Китая.

«В 2024 году мы отметим важную дату — 10-летие XXII зимних Олимпийских и XI Паралимпийских игр в Сочи. Впервые за историю Игр все соревнования по горнолыжному спорту, фристайлу и сноуборду прошли на одном объекте. В феврале и в течение года наших гостей ждут праздничные активности в честь этой даты», — сказал заместитель генерального директора по маркетингу и продажам горного курорта «Роза Хутор» Рушан Сабиров.

Зимний сезон на курорте стартует 1 декабря, горнолыжные трассы для катания планируют 22 декабря, сообщает ТАСС.

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