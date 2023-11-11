План по курортному сбору перевыполнили в Сочи

По итогам 10 месяцев курортный сбор в Сочи составил 494 млн рублей.

Об этом сообщила первый заместитель главы города Сочи Краснодарского края по экономике и финансам Светлана Калинина.

«Город уже перевыполнил плановый прогноз на 2023 год на 20%. Впереди ожидается перечисление за четвертый квартал, что позволит сделать Сочи еще привлекательнее для жителей и гостей курорта», — написала Калинина в Telegram.

Средства от курортного сбора направляют на благоустройство набережных, скверов, парков и других общественных зон.

Калинина также сообщила, что в настоящее время выполнено благоустройство входных групп в сквере «Влюбленных». Завершается благоустройство пешеходной зоны вдоль реки Восточный Дагомыс. Кроме того, готовится документация на приемку работ по установке и монтажу малых архитектурных форм на общественных территориях Сочи, продолжаются работы по оснащению пляжей системами видеонаблюдения.

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