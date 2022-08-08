Сочи возглавил топ-10 романтических направлений отдыха в России в бархатный сезон
Общество
08.08.2022 07:58
Рейтинг составил популярный сервис бронирования отелей и квартир. По итогам опроса, туристический поток в Сочи вырос на 23%.
Проживание на сочинском побережье в среднем обойдется в 3 тыс. рублей в сутки. В Ялте, к примеру, будет дороже — около 4 тыс. рублей. Спрос на путевки в бархатный сезон вырос на 67% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Так, дольше всего путешественники готовы отдыхать в Сочи, Ялте и Гагре.
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