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Сочи возглавил топ-10 романтических направлений отдыха в России в бархатный сезон

Общество
08.08.2022 07:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/sochi-vozglavil-top-10-romanticheskih-napravlenij-otdyha-v-rossii-v-barhatnyj-sezon
Видео канала «Кубань 24»

Рейтинг составил популярный сервис бронирования отелей и квартир. По итогам опроса, туристический поток в Сочи вырос на 23%.

Проживание на сочинском побережье в среднем обойдется в 3 тыс. рублей в сутки. В Ялте, к примеру, будет дороже — около 4 тыс. рублей. Спрос на путевки в бархатный сезон вырос на 67% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Так, дольше всего путешественники готовы отдыхать в Сочи, Ялте и Гагре.

Читайте также: в Сочи встретили четырехмиллионного туриста.

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