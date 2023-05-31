Сочи возглавил топ-10 популярных направлений для путешествий с детьми

Согласно исследованию, проведенному на основании данных о бронировании жилья, в рейтинге самых популярных направлений 2023 года для отдыха с детьми первую строчку занял Сочи. Второе место досталось Анапе.

«Бронзу» рейтинга получил Санкт-Петербург. Он оказался единственным не южным городом в рейтинге. В топ-10 популярных российских направлений для отдыха с детьми также вошли Феодосия, Геленджик, Ялта, Евпатория, Судак, Ейск и Алушта, сообщили интерне-порталу «Кубань 242 в пресс-службе сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

Читайте также: перед началом летнего сезона добровольную классификацию прошли еще 114 пляжей Кубани. Из них 76 получили высшую оценку — «синий флаг». Так в Сочи — 36 «синих» пляжей, в Анапе — 17, в Геленджике — 11, в Темрюке — один, в Туапсе — восемь, в Сириусе — три».