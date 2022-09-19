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Сочи возглавил список лучших российских городов для отдыха в октябре

Общество
19.09.2022 09:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/sochi-vozglavil-spisok-luchshih-rossijskih-gorodov-dlya-otdyha-v-oktyabre
Видео канала «Кубань 24»

Такие данные привел сервис бронирования жилья. В топ-5 популярных мест для осеннего вояжа также попал Геленджик.

Помимо курортов Краснодарского края, для туров выходного дня жители России часто выбирают Ялту, Гагру и Махачкалу.

Кроме того, согласно еще одному опросу, отдых на море — это один из способов борьбы с осенней хандрой. Но он уступает по популярности возможности провести время под теплым пледом за просмотром хорошего фильма. Противостоять плохому настроению россиянам также помогают хобби, общение с интересными людьми, дачные хлопоты и походы.

Читайте также: на горных курортах Сочи заработал единый прогулочный билет «Три Курорта».

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