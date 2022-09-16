На горных курортах Сочи заработал единый прогулочный билет «Три Курорта»

Фото пресс-службы администрации Сочи

С 15 сентября гости Сочи смогут воспользоваться единым прогулочным билетом «Три курорта». Он позволит туристам подняться на одном горном курорте, а спуститься на другом.

В программу вошли курорты «Газпром Альпика», «Роза Хутор» и Красная Поляна. Благодаря единому билету туристы смогут увидеть красоты Кавказских гор. Их можно увидеть в ясную погоду с гребня Аибги. Помимо горных пейзажей, в межсезонье туристам удастся понаблюдать за массовой миграцией птиц, летящих в страны Азии и Африки.

Дорога по горному хребту состоит из двух участков. Первый отрезок — от Роза Пик до станции «Приют ветров» на Альпике. Он подойдет гостям любого уровня подготовки и для походов с детьми. Путь занимает около часа. Второй — начинается от «Приюта Ветров» и пролегает до Красной Поляны. Он уже сложнее и требует хорошей физической подготовки. Отправляться по этому маршруту стоит в компании гидов. Туристов ожидают подъемы и спуски с перепадом высот более 200 метров.

Стоит прогулочный билет «Три курорта» 2,5 тыс. рублей. Тариф доступен для покупки до 29 октября 2022 года, в кассах курортов, горно-туристический центр ПАО «Газпром», «Курорт Красная Поляна» и «Роза Хутор». Подробнее о действии билета — на сайте skipass-sochi.ru.

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