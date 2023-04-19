Сочи возглавил рейтинг популярных направлений для восхищения первоцветами

Согласно опросу, проведенному в соцсетях в преддверии Дня Подснежника 19 апреля, самым популярным направлением у туристов, желающих полюбоваться первыми весенними цветами, стал Сочи с его магнолиями.

За сочинские магнолии, которые цветут с конца марта по середину апреля, проголосовали 45% респондентов.

Вторую строчку заняли маки в Астраханской области. Они расцветают в конце апреля и цветут в течение двух недель. За маки свои голоса отдали 18% опрошенных. Третье место досталось диким пионам Ульяновской области (15%). Сезон цветения начинается в мае. Ежегодно в Радищевском районе проводят фестиваль «Дикий пион».

Еще 14% респондентов проголосовали за карликовые ирисы в Саратовском Заволжье. Они растут на заповедной территории «Иваново поле». Закрыли первую пятерку цветущие яблони в Коломенском в Москве (13%).

Также в десятке цветущие лизихтоны на Камчатке (9%), крокусы в Дагестане (5%), цикламены в Адыгее (4%), тюльпаны в Калмыкии (3%). В этом году фестиваль тюльпанов в Калмыкии стартует 23 апреля.

Десятую строчку занял цветущий маральник в Чуйской степи. Этот цветок иногда называют сибирским багульником. Цветет обычно в конце апреля — начале мая, сообщает пресс-служба сервиса Твил.Ру.

Читайте также: Краснодар и Сочи вошли в топ-3 городов с самым вкусным кофе.