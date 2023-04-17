Краснодар и Сочи вошли в топ-3 городов с самым вкусным кофе
Общество
17.04.2023 08:25
Опрос о самом вкусном напитке посвятили Международному дню кофе. Сочи и Краснодар заняли второе и третье места, уступив только Санкт-Петербургу.
Сочи выбрали 25% любителей кофе — здесь много кофеен, в одной из которых можно найти свой напиток. За Краснодар проголосовали 19% опрошенных — в кубанской столице история потребления кофе начинается еще в 19 веке.
Первое место занял Санкт-Петербург — за него проголосовали 37% респондентов. В топ-10 городов с вкусным кофе также вошли Сухум — 13% голосов, Владивосток — 8%, Новосибирск — 7%, Нижний Новгород — 6%, Казань — 5%, Калининград — 4% и Екатеринбург — 2%, сообщает пресс-служба российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.
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