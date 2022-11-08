Сочи возглавил рейтинг популярных направлений для путешествий мужчин в ноябре
Общество
08.11.2022 09:42
Соответствующий рейтинг курортных городов составил российский сервис бронирования жилья.
В топе также оказались Санкт-Петербург, Москва, Казань и Екатеринбург. В основном представители сильного пола резервируют в местных отелях номера стоимостью от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей в сутки. При этом чаще предпочитают непродолжительный отдых — от двух до пяти суток.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Сочи вошел в число самых популярных туристических направлений на осенние каникулы.
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