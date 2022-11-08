Сочи возглавил рейтинг популярных направлений для путешествий мужчин в ноябре

Видео канала «Кубань 24»

Соответствующий рейтинг курортных городов составил российский сервис бронирования жилья.

В топе также оказались Санкт-Петербург, Москва, Казань и Екатеринбург. В основном представители сильного пола резервируют в местных отелях номера стоимостью от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей в сутки. При этом чаще предпочитают непродолжительный отдых — от двух до пяти суток.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Сочи вошел в число самых популярных туристических направлений на осенние каникулы.