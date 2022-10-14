Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Сочи вошел в число самых популярных туристических направлений на осенние каникулы

Общество
14.10.2022 08:33
Ссылка https://kuban24.tv/item/sochi-voshel-v-chislo-samyh-populyarnyh-turisticheskih-napravlenij-na-osennie-kanikuly
Видео канала «Кубань 24»

Специалисты сервиса бронирования отелей и квартир проанализировали заявки в турагентства.

В среднем четырехдневный тур в Сочи в этот период обойдется семье из четырех человек почти в 14,5 тыс. рублей. При этом самый дорогой отдых в этом рейтинге предлагает Ярославль. Сутки пребывания в нем стоят более 4,6 тыс. рублей на одного человека.

В числе других популярных мест октябрьского отдыха — Санкт-Петербург, Москва, Казань, Кисловодск, Калининград, Волгоград, Нижний Новгород и Тула.

Читайте также: Краснодарский край готов принять на отдых 10 тыс. человек из Херсонской области.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Краснодарская полиция назвала сообщения об отравленных конфетах в школах фейком
Краснодарская полиция назвала сообщения об отравленных конфетах в школах фейком
В Краснодаре бродячие собаки напали на школьника
В Краснодаре бродячие собаки напали на школьника
В Туапсинском районе полиция проверяет сообщения о якобы отравленных конфетах в школах
В Туапсинском районе полиция проверяет сообщения о якобы отравленных конфетах в школах
Хакеры взломали сайт АО «Краснодартеплосеть»
Хакеры взломали сайт АО «Краснодартеплосеть»
В Сочи собаки загрызли 4-летнюю девочку в доме
В Сочи собаки загрызли 4-летнюю девочку в доме
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
  2. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о расширении границ «Сириуса»
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. В краснодарском Молодежном театре показали «Дежурные влюбленности. Осень». Фоторепортаж
  5. В Госдуме предложили повышать скидку на коммуналку для ветеранов в зависимости от возраста
  6. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях