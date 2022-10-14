Сочи вошел в число самых популярных туристических направлений на осенние каникулы

Видео канала «Кубань 24»

Специалисты сервиса бронирования отелей и квартир проанализировали заявки в турагентства.

В среднем четырехдневный тур в Сочи в этот период обойдется семье из четырех человек почти в 14,5 тыс. рублей. При этом самый дорогой отдых в этом рейтинге предлагает Ярославль. Сутки пребывания в нем стоят более 4,6 тыс. рублей на одного человека.

В числе других популярных мест октябрьского отдыха — Санкт-Петербург, Москва, Казань, Кисловодск, Калининград, Волгоград, Нижний Новгород и Тула.

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