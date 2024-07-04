Сочи возглавил рейтинг популярных направлений для отдыха с детьми в июле

В этом месяце на город-курорт приходится 20% бронирования. Такое исследование провел известный российский сервис по поиску жилья.

Второе место у Анапы, там 11% бронирования. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург, где бронь 7%.

В десятку популярных направлений для отдыха вошли Геленджик, Ейск и Кабардинка. Опираясь на данные заявок, специалисты привели и среднюю стоимость за ночь проживания. К примеру, в Кабардинке за жилье придется отдать почти 6 тыс. рублей. Это самая большая цена. В Ейске за подобный отдых придется заплатить почти в два раза меньше ― около 3,5 тыс. рублей за ночь.

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