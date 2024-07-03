Богодистов: с начала года Геленджик посетили более 1,2 млн туристов

Отдыхать в город-курорт приехали 1 млн 268 тыс. 868 человек. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года рост составил около 10%.

Мэр Геленджика Алексей Богодистов рассказал, что в июне загруженность крупных санаторно-курортных предприятий составила 98%. Благодаря этому появилась возможность принять 650 тыс. 600 туристов в июне, в этом показателе также отметили рост на 9,2%.

«По данным служб размещения санаторно-курортного комплекса бронирование уже на июль составляет 84,1%, на август ― 83,6%, сентябрь ― 70,5%, октябрь ― 54%», ― написал Богодистов в Telegram.

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