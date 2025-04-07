Сочи возглавил рейтинг лучших городов России по качеству жизни

Сочи занял первое место в соответствующем рейтинге Финансового университета при правительстве РФ по итогам первого квартала 2025 года.

При составлении рейтинга учитывались уровень материального благополучия горожан, состояние экологии, качество медицинского обслуживания, состояние дорог и другие параметры.

Так, Сочи занял первое место рейтинга, набрав 74,3 балла. Курорт опередил Москву, Санкт-Петербург, Севастополь, Грозный, Калугу, Тулу, Владикавказ, Новороссийск и Владимир. Сочи особо выделили за самый высокий уровень удовлетворенности средним и высшим образованием, а также здесь выявили меньше всего нареканий по состоянию экологии и обращению с ТБО.

Как отметил замглавы Сочи Петр Северов, для развития города проводится комплексная работа. Например, в прошлом году власти увеличили финансирование программы озеленения более чем в пять раз.

«Совместно с научным сообществом реализуем проекты сохранения субтропической флоры и борьбы с инвазивными вредителями. И сейчас готовим новые территории для придания им статуса особо охраняемых местного значения», — сказал Северов.

Сочи традиционно входит в первую десятку рейтинга лучших городов России по качеству жизни. Он рассчитывается на основе анализа данных социологических опросов, официальной статистики и других источников, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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