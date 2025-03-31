Краснодарский край стал самым позитивным регионом России по купленным книгам

Крупная сеть книжных магазинов проанализировала продажи литературы в категории «Юмор» ко Всемирному дню смеха, который ежегодно отмечается 1 апреля.

Аналитики взяли данные по продажам книг в 81 регионе РФ за последний год — с марта 2024 года до марта 2025 года и выяснили, какой процент юмористическая литература занимает в каждом регионе от общего количества проданных книг в указанный период. После регионы проранжировали исходя из этого показателя.

Лидером рейтинга по продажам юмористических книг стал Краснодарский край — на регион пришлась самая высокая доля продаж за последние 12 месяцев. На втором месте Свердловская область, на третьем и четвертом — Новосибирская и Тюменская области. Замыкает пятерку лидеров Татарстан.

Кроме того, специалисты проанализировали продажи в книжном онлайн-сервисе — там лидерами стали Карелия, Кировская, Мурманская и Ленинградская области, а также Чувашская республика, сообщает пресс-служба федеральной книжной сети «Читай-город»‎.

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