Кубань заняла 57 место в России по уровню зарплат в небольших населенных пунктах

Краснодарский край занял 57 место в седьмом ежегодном рейтинге регионов РФ по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах, составленном по итогам 2024 года.

Для составления рейтинга специалисты использовали отношение средней зарплаты в провинции к региональной стоимости фиксированного набора товаров и услуг. При расчетах учитывались данные официальной муниципальной и региональной статистики по крупным и средним предприятиям за 2024 год с учетом НДФЛ. Из анализа исключались города с населением более 200 тыс. человек, населенные пункты с более чем 50 тыс. сотрудников на крупных и средних предприятиях, а также региональные столицы.

Так, 57 место списка занял Краснодарский край, который по итогам прошлого года охарактеризовали тем, что средней зарплаты в провинции этого региона хватает, чтобы приобрести 2,44 фиксированного набора товаров и услуг. При этом средняя чистая зарплата здесь составила 56,7 тыс. рублей в месяц, а ее прирост в прошлом году оценили в 22,4%.

Лидерами рейтинга по уровню зарплат в небольших населенных пунктах стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, а замыкают список Чеченская Республика и Ингушетия, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: Кубань сохранила позицию в топ-3 туристического рейтинга регионов России. Лидером рейтинга стала Москва с показателем 127,7 балла, второе место заняла Московская область с результатом в 120,5 балла. Краснодарский край замыкает топ-3 списка с 120,4 балла, увеличив свой результат по сравнению с 2023 годом на 12,3 балла.

Подпишись, здесь всегда интересно.