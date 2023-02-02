Сочи возглавил рейтинг авианаправлений на февральские праздники

Самыми популярными авиамаршрутами с вылетом из Москвы на период с 22 по 26 февраля стали Сочи, Минеральные Воды и Санкт-Петербург.

Сочи возглавляет рейтинг — на его долю приходится 6,5% спроса. Средняя стоимость перелета по маршруту Москва — Сочи составляет 15 тыс. 448 рублей в оба конца. Вторую строчку занимает — направление Москва — Минеральные Воды. Доля среди внутренних направлений равна 4,5%, а средний чек — 14 тыс. 321 рубль. Перелет в оба конца из Москвы в Санкт-Петербург обойдется примерно в 5,8 тыс. рублей.

По данным сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», также у авиапутешественников из Москвы популярны Калининград, Казань, Екатеринбург, Мурманск, Махачкала, Волгоград, Тюмень, Иркутск, Самара и Сургут, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», краснодарский край возглавил топ популярных направлений для отдыха в феврале.